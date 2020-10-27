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محمود مسلم

بريد الوطن.. ثريا الكنانة

كتب:

بريد الوطن
10:15 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ستطوى بلادى الزمان الكئود

وتجلس فوق ثريا الخلود

وتطوى البلايا كطىّ السجل

وتختصر الدرب رغم الرعود

فديتك يا قبلة الصامدين

ويا صخرة الشرق عزماً تسود

ويا قبضة قد حباها الإباء

تقعقع فى الروع خلف الصمود

تحادثها سنبلات الصباح

فتنثر عطراً لقلب ودود

ففى قلبها عمرو يستلّ سيفاً

ليقصم ظهر السبات العنود

تلاطمه حادثات المفاوز

يصرعه الغدر.. قلب حقود

وإذ أفعوان الأعاجم يطعن

قلباً بعرش الذهول الشرود

وكأس على عاديات اصطبار

يشق طلاسم ليل عتيد

ويرسل أجناد نصر عتيق

يرتل آى الفخار المديد

سماوية يا ثريا الكنانة

حورية وسط قصر مشيد

ويدفعك المجد عمرو علىّ

خويلد عقبة قبل يزيد

فبأسك بأس الأداهير يعصف

حصن الغزاة بسيف حديد

                                         عبدالناصر الكومى 

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