بريد الوطن.. ثريا الكنانة

ستطوى بلادى الزمان الكئود

وتجلس فوق ثريا الخلود

وتطوى البلايا كطىّ السجل

وتختصر الدرب رغم الرعود

فديتك يا قبلة الصامدين

ويا صخرة الشرق عزماً تسود

ويا قبضة قد حباها الإباء

تقعقع فى الروع خلف الصمود

تحادثها سنبلات الصباح

فتنثر عطراً لقلب ودود

ففى قلبها عمرو يستلّ سيفاً

ليقصم ظهر السبات العنود

تلاطمه حادثات المفاوز

يصرعه الغدر.. قلب حقود

وإذ أفعوان الأعاجم يطعن

قلباً بعرش الذهول الشرود

وكأس على عاديات اصطبار

يشق طلاسم ليل عتيد

ويرسل أجناد نصر عتيق

يرتل آى الفخار المديد

سماوية يا ثريا الكنانة

حورية وسط قصر مشيد

ويدفعك المجد عمرو علىّ

خويلد عقبة قبل يزيد

فبأسك بأس الأداهير يعصف

حصن الغزاة بسيف حديد

عبدالناصر الكومى

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