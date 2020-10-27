بريد الوطن.. ثريا الكنانة
كتب:
بريد الوطن
10:15 ص | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية
ستطوى بلادى الزمان الكئود
وتجلس فوق ثريا الخلود
وتطوى البلايا كطىّ السجل
وتختصر الدرب رغم الرعود
فديتك يا قبلة الصامدين
ويا صخرة الشرق عزماً تسود
ويا قبضة قد حباها الإباء
تقعقع فى الروع خلف الصمود
تحادثها سنبلات الصباح
فتنثر عطراً لقلب ودود
ففى قلبها عمرو يستلّ سيفاً
ليقصم ظهر السبات العنود
تلاطمه حادثات المفاوز
يصرعه الغدر.. قلب حقود
وإذ أفعوان الأعاجم يطعن
قلباً بعرش الذهول الشرود
وكأس على عاديات اصطبار
يشق طلاسم ليل عتيد
ويرسل أجناد نصر عتيق
يرتل آى الفخار المديد
سماوية يا ثريا الكنانة
حورية وسط قصر مشيد
ويدفعك المجد عمرو علىّ
خويلد عقبة قبل يزيد
فبأسك بأس الأداهير يعصف
حصن الغزاة بسيف حديد
عبدالناصر الكومى
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