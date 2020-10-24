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محمود مسلم

بريد الوطن.. أنكرتنى

كتب:

بريد الوطن
10:16 ص | السبت 24 أكتوبر 2020
القلوب

القلوب

أنكرتنى وكأننى

لا شىءَ كان يضمنا

أوجست منى خيفةً

أنت الملاك بأرضنا

وقبضت من أثرى هوى

ونبذتهُ أثرا شريدا إذْ دنا

وسألت طائرك الحكيم أيذكرُ؟

فأشار هدهدك العجيب رأيتها

كانت لعرش القلب منك مودةً

ورحابةً تجثو الممالك عندها تتمرغُ

وتركتها

رحلت إلى العلياءِ عند المنتهى

وفقدتها

وشرعت تبحث فى السراب لمثلها

ذهب الحياة إذا تكاثر باليد

قد لا نراهُ إذا ذهب

لا تقتلوا قلبا تعلق بالحبيب مرادهُ

قد لا يعود إلى رباه مجددا

لو فر منه الحب يوما مرغما

فأصابه بعض الرِّيَبْ

                                                                               سامح لطف الله

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