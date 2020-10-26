بريد الوطن.. شىء ما

خوفٌ وذعُر، شمسٌ ومطر!!

وأصوات العصافير هى موسيقانا الوحيدة

التى تطرح فى أجسادنا العظمة!

فالجو ملىءٌ بقلةٍ الحياة

والأرض باتت مغلقة كأبوابها

فأنا أكتب داخل حجرتى، وغيرى يرسم منظراً طبيعياً

من وراء نافذته!

خالٍ من وجود البشر!

أرى نقطةً بدائية مسبوقة بنهايةٍ سعيدة!

مُعنونة بدايتها بالسلام، بالحب والعافية

تعافى يا أرض ودعى الحُب يتصدر البدايات

ريم جابر

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