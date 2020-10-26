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محمود مسلم

بريد الوطن.. شىء ما

كتب:

بريد الوطن
10:02 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

خوفٌ وذعُر، شمسٌ ومطر!!

وأصوات العصافير هى موسيقانا الوحيدة

التى تطرح فى أجسادنا العظمة!

فالجو ملىءٌ بقلةٍ الحياة

والأرض باتت مغلقة كأبوابها

فأنا أكتب داخل حجرتى، وغيرى يرسم منظراً طبيعياً

من وراء نافذته!

خالٍ من وجود البشر!

أرى نقطةً بدائية مسبوقة بنهايةٍ سعيدة!

مُعنونة بدايتها بالسلام، بالحب والعافية

تعافى يا أرض ودعى الحُب يتصدر البدايات

                                           ريم جابر

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