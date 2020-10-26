بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى: قصر بسخرون

سوف نتجول اليوم فى رحلة إلى مكان جميل، استحق صاحبه لقب باشا، وكان خلف هذا اللقب قصة طريفة سوف نتطرق إليها، هذا المكان هو قصر ألكسان بسخرون بأسيوط، لكن دعونا نعرف أولاً من هو ألكسان؟ هو مواطن بسيط كان يمتهن مهنة المحاماة نجح فى بناء قصر فخم أثار إعجاب الملك فاروق أثناء رحلته النيلية لدرجة أنه منح صاحب القصر لقب باشا، تعدّدت الروايات حول هذا القصر ولعل أصدقها استضافة ألكسان باشا للملك فاروق فى قصره أثناء زيارته إلى أسيوط.

أما عن القصر فقد أنشئ عام 1910 يشغل مساحة نحو 7000 متر مربع، تميز هذا القصر بطابع فريد، حيث شارك فى بنائه فنانون من إيطاليا وإنجلترا وفرنسا، تميز هذا القصر بموقعه المطل على النيل مباشرة، ويُعد من المعالم الحضارية والجمالية فى مدينة أسيوط، ويرجع بناء هذا القصر الرائع وحديقته إلى نهاية القرن التاسع عشر، أى أكثر من مائة عام، ويتكون من طابقين تم بناؤهما بنظام الحوائط الحاملة وتحتوى واجهات القصر على زخارف وكرانيش وعقود نصف دائرية وتشكيل مثلثى الشكل بالزخارف على الطراز الإغريقى، تم ترميم القصر وتطوير واجهته الخارجية وأعيد إليه رونقه، كما تم تحويله إلى متحف قومى بالمحافظة، ليضم القطع الأثرية المختلفة والمقتنيات التى تمتلكها المحافظة.

مينا سمير

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