تجديد شهادة الأيزو الدولية "2015_ISO 9001" لمطار شرم الشيخ الدولي

شهد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، مراسم الاحتفال بتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية " 2015_ISO 9001 " لمطار شرم الشيخ الدولي، المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

وحضر الحفل، اليوم، الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار خالد عبد السلام، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ولفيف من قيادات الشركة المصرية للمطارات.

وهنأ نائب وزير الطيران، جميع العاملين بمطار شرم الشيخ على تجديد شهادة الأيزو، وأشاد بروح العمل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية في المطار.

وقال "مناع" إن تجديد الشهادة يأتي في إطار توجيهات الطيار "محمد منار" وزير الطيران المدني، بالاهتمام برفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بالمطارات المصرية، والتزامها بمعايير الجودة الشاملة، وأنظمة السلامة، والذي يعد من أهم مؤشرات التقييم الفعلي في الآداء، ويساهم في تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

وأضاف أن وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة تحرص على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية، وبخاصة متطلبات منظمات الطيران الدولية من أجل مواكبة التطور الكبير الذى يشهده قطاع الطيران العالمي.

وفي نهاية الاحتفال جرى توزيع شهادات التقدير لعدد من العاملين بإدارة الجودة بمطار شرك الشيخ، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق أعلى المعدلات أثناء التقييم.

وعقب الاحتفال، تفقد نائب وزير الطيران المدني، صالات السفر والوصول بمباني الركاب بمطار شرم الشيخ، وبرج المراقبة الجوية للاطمئنان على سير العمل، وانتظام الحركة الجوية بالمطار.

كما تفقد منظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين، وتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .