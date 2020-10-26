لميس الحديدي: قرار جديد بخصوص مخالفات البناء هذا الأسبوع

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه تبقى 5 أيام على انتهاء مدة التصالح في مخالفات البناء، مشيرةً إلى أنها وصلتها معلومة، بأن هناك قرار سيصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع، فيما يتعلق بهذا الملف.

وأضافت الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": أن هذا القرار سيكون متعلقًا إما بمد المهلة، أو بعدم مدها أو بتسهيلات جديدة".

وتابعت: "لا نعرف القرار على وجه التحديد، لكننا تأكدنا من المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء، سيصدر قرارًا خلال هذا الأسبوع".

وأوضحت، أن إجمالي طلبات التصالح على مستوى الجمهورية، بلغت 2:031 مليون طلب، بقيمة متحصلات رسوم جدية وفحص، بلغت 12.6مليار جنيه".