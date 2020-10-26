السيطرة على حريق في تشوينات أعلى مسجد مدرسة بالقليوبية

سيطرت الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب في تشوينات المقاعد المدرسية وبعض الأخشاب أعلي سطح مسجد المدرسة التجارية بكفرشكر، ما أسفر عن إحتراق التشوينات والتهام النيران سقف المكان الذي يغطي موقع الحريق، ورجحت مصادر أن يكون سبب الحريق "ماس كهربائي".

تحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وتحديد كيفية اشتعال النيران وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفرشكر، إخطارًا من المقدم ناصر الجمال نائب مأمور المركز بنشوب حريق بالمدرسة التجارية بدائرة المركز، وأخطر اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، واللواء عمر حرب، مدير الحماية المدنية وجري الدفع بأربع سيارات إطفاء لمكان الحادث تمكنت من السيطرة علي النيران ومنع إمتدادها لمباني الفصول والإدارة بالمدرسة.

وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفرشكر أن الحريق شب أعلي سقف من "الجمالون الفايبر" يغطي مسجد المدرسة ويستخدم في تشوين المقاعد المتهالكة والرواكد الخشبية الخاصة بالمدارسة، ويستخدم كمخرن وتبين وجود أسلاك كهربائية تمر فوق السطح ومن المرجح أن تكون نمصدرًا لحدوث ماس كهربائي تسبب في الحادث.

وأكدت المعاينة أن الحريق وقع في مكان بعيد عن مبني الإدارة والفصول ولم تصل إليها النيران، فيما قرر خالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بكفرشكر تشكيل لجنة من الشئون القانونية والأمن الإداري للتحقيق في الواقعة وتحديد المتسبب فيها وسؤال مدير المدرسة والمسئولين عن هذه التشوينات وكيفية تخزينها وهل توافرت عوامل الأمان بالمكان من عدمه ومعاينة الخسائر وتقديرها والتأكد من سلامة مبني الفصول والإدارة.