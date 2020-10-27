تدبيش أودية صوير والمالحة وأم مغرة بمدينة طابا للحماية من السيول

أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لحماية مدن خليج العقبة من أخطار السيول.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ حماية مدينة طابا ومنطقة الترابين وتتضمن أعمال تدبيش وإقامة سدود بأودية صوير والمالحة وأم مغرة بمدينة طابا، وأودية 4،5،6 بمنطقة الترابين.

وأكد أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لحماية مدينة طابا بجنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة تتعد 184.325 مليون جنيه، تحت إشراف قطاع المياه الجوفية. الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه تنبه على الشركة المنفذة ببذل المزيد من الهمة وزيادة المعدات والعمالة لنهو الأعمال في مواعيدها، وأخذ الاحتياطات اللازمة ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول تهدف إلى إنشاء مشروعات للحماية والاستفادة من مياه السيول حتى عام 2022، بقيمة 1.6 مليار جنيه، وأن المحافظة شهدت طفرة في مشروعات الحماية من أخطار السيول منذ عام 2014 وحتى عام 2019، جرى خلالها إنشاء 23 سدا بينها 11 بمدينة نويبع، و229 بحيرة بينها 218 بمدينة سانت كاترين، و3 خزانات بسانت كاترين، و3 حواجز بينها حاجز بمدينة نويبع، واثنان بمدينة طابا، و3 معابر أيرلندية، و5 قنوات بمدينة طابا.

وأكد أن أعمال الحماية من أخطار السيول التي جرت خلال تلك الفترة، حققت الغرض منها من حيث حماية المنشآت والأرواح إضافة إلى زيادة المخزون الجوفي من المياه، حيث نجحت السدود والبحيرات في تخزين 30 مليون متر مكعب من المياه، تم الاستفادة منها في أغراض الزراعة والشرب، لافتا إلى أن هذه الكميات من المياه حققت استثمارات للمحافظة في كل المجالات تقدر بنحو 86.2 مليون جنيه.