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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الأربعاء 28 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يحب الأشجار والطبيعة الخلابة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل.. اعتن بنفسك وصحتك ويطالبك الفلك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

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