حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور عند مواجهة المشاكل، أنّه يفكر بعقله بتروٍ كبير وعقلانية، ولا تسيطر عليه العواطف.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في مواجهة برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.