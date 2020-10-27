"الرميح": السياسة المصرية تلهم العالم.. وتركيا تعكر السلم الليبي

علّق رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، على الاتفاق الأخير بين رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج مع النظام القطري، قائلا: "من هي تركيا وقطر أمام 191 دولة في العالم وأمام قرار صدر اليوم من مجلس الأمن، وهي أعلى سلطة للسلم والأمن العالمي، والذي يلزم الأطراف الليبية التنفيذ الحرفي لمخرجات جنيف".

وأضاف "الرميح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رئيس حزب الشعب التركي، وهو أبرز معارض تركي، يقول لأردوغان: "انت تستعرض علينا، اذهب واستعرض على مصر إذا كنت رجلا"، لافتًا إلى أن الأعمال الصبيانية والتصرفات الجوفاء من قِبل تركيا وقطر لن تفلح أبدا.

وأشار، إلى أن قطر وتركيا ما هي إلا قطرة في مجتمع دولي الذي حسم أمره بعد تصريحات الرئيس السيسي بوضعه الخطوط الحمراء، والتي استفادت منها قبرص واليونان وفرنسا، ووضعوا خطوط حمراء في المتوسط ضد تركيا، مؤكدًا أن الإرادة والسياسة المصرية تلهم العالم.

وأوضح مستشار المنظمة الليبية للأمن القومي، أن مخرجات جنيف هي التنفيذ الحرفي لبيان القاهرة 6 يونيه الماضي، وما يحدث الآن "لعب عيال" لتعكير جو السلم الأهلي في ليبيا، لكن مجلس الأمن قال كلمته، والأطراف الليبية ستجتمع في تونس 9 نوفمبر لإنشاء مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين، ورئيس وزراء مع نائبين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، وتشكيل حكومة أزمة.