الأزهر يعزي باكستان في ضحايا المدرسة الدينية

تقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء لدولة باكستان قيادة وشعبًا، ولأسر ضحايا المدرسة الدينية في مدينة بيشاور غرب باكستان، ممن فقدوا ذويهم وأطفالهم، ضحية الانفجار الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء.

وأكد الأزهر إدانته لهذا الحادث الإرهابي، معلنًا تضامنه الكامل مع ضحايا الحوادث الإرهابية، ووقوفه صفًا واحدًا مع كل أصحاب النوايا الصادقة، لاقتلاع هذا الإرهاب الدموي من جذوره، مشددًا على أنَّ استهداف الأطفال في المدارس، إرهاب دموي، لا يمكن أن يبرره معتقد، ولا يقوم بتنفيذه سوى عقول شيطانية أدمنت إراقة الدماء ونشر الفوضى.

وكان الأزهر الشريف، أدان التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًّا في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية، تؤكد خسة مرتكبيها، وتجردهم من كل معاني الإنسانية، وأن هذه الجماعات الإرهابية، تسفك الدماء، وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة ترفضها كل نفس بشرية سوية، وتبرأ منها الأديان والمواثيق والأعراف الدولية.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه إلى أفغانستان حكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.