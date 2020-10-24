حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان دائمًا ما يختار الحلول الوسط التي ترضي جميع الأطراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها.. تبدو أيضا أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.