حبس مسن استدرج طفلة وهتك عرضها بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز الزقازيق حبس "مسن"، استدرج طفلة وهتك عرضها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق، يتهم رجل يبلغ من العمر 70 عاما، مقيم بقرية هرية رزنة، التابعة لدائرة المركز، باستدراج ابنة أحد جيرانه، طفلة 7 سنوات، إلى منزله في أثناء توجهها لشراء أشياء من محل بقالة، وهتك عرضها بالقوة.

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جناية الزقازيق في جلستها التي عقدت بمقر المحكمة في مدينة الزقازيق، بمعاقبة مدرس "فني تشكيلي" بمدرسة في الزقازيق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بتهمة هتك عرض طالبة داخل المدرسة، وإرسال مواد إباحية لها، وصورا مخلة عبر تطبيق الواتساب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامي سمير.

وتعود أحداث الجناية رقم 2248 لسنة 2019؛ إذ تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد وروود بلاغ للقسم، يتهم "س. ف. أ. ح"، 43 عاما، مدرب فني تشكيلي، مقيم بمدينة الزقازيق، بهتك عرض الطفلة "أ. م.ح"، لم تبلغ 18 عامًا بالقوة، بأن استدرجها حال تواجدها بمدرسة عبداللطيف حسانين إلى أحد الماكن الخالية، وارتكب جريمته.

كما تعرض المتهم للمجني عليه بإيحاءات إباحية، باستخدام تطبيق "واتساب"، وأرسل لها عبارات خادشة للحياء، وصورا مخلة بالآداب، وعرّض حياتها للخطر، بتهديد سلامتها داخل المدرسة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت على هاتفه الجوال، وتبين وجود الرسائل والصور المخلة المرسلة للطفلة على الهاتف، وأثبتت المحكمة إدانته، وأصدرت قرارها المتقدم.