فيديو.. 4 شباب يعتدون على مسن ويسحلونه في الشارع بالمنوفية

تجرد 4 شباب من الإنسانية، وتعدوا علي رجل مسن، وسحلوه في شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية؛ بسبب خلافات سابقة بينهما؛ إذ تربصوا له أمام منزله، واعتدوا عليه وأسقطوه أرضا، وتناوبوا على ضربه.

ويظهر في الفيديو، اعتداء 4 شباب على المسن، وإسقاطه على الأرض وضربه بطريقة مبرحة أثارت غضب الجميع.

عقب تداول الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، طالب النشطاء بالقبض علي المتهمين وتحويلهم للقضاء، للتحقيق معهم في الاعتداء علي الرجل المسن.

وحرر المسن ويدعى إبراهيم عبدالحميد أبو سالم، موظف بالمعاش، محضرا في قسم شرطة تلا، حمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه 4 شباب بالاعتداء عليه وضربه وسحله على الأرض.

وأكدت مصادر، أن التحقيق في الواقعة مازال جاريا، من قبل ضباط المباحث؛ لبيان ملابسات الواقعة.

ونشر محسن إبراهيم، نجل الرجل المسن، فيديوهات من إحدي كاميرات المراقبة في الشارع، التي وثقت الحادث، وظهر فيه المتهم الرئيسي ويدعى "ش.ع.م"، ينزل من سيارته مترجلا، ثم وقف ينتظر المجني عليه، وسرعات ما حدثت المشادة، واستعان بـ3 آخرين، واعتدى على الأول.

وأكد "محسن" أن والده كان يسير في اتجاهه للمنزل، وفجأة ظهر له عدد من الشباب، اعتدوا عليه، قائلا: "عيب لما نضرب حد كبير كدا مبقاش فيه تربية"، مضيفا أن المشكلة تعود لفترة كبيرة بسبب خلافات بين المتهم ووالده علي قطعة أرض زراعية .

وأضاف نجل الرجل المسن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتهمين كانوا يمكسون بيدهم أسلحة بيضاء، تتمثل في "سنجة ومطواه" ورفعوها عليه، مؤكدا أنهم أعدوا للاعتداء عليه، بدليل انتظارهم له في الشارع امام المنزل، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.