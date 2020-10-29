محافظ الغربية: تدشين 7 قوافل طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية بالقرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات 7 قوافل طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية، نفذتها المحافظة بالتعاون مع جامعة طنطا ومديريات الطب البيطري والزراعة والتضامن الاجتماعي، ضمن ٤٠ قافلة أعلنت عنها المحافظة احتفالاً بالعيد القومي خلال شهر أكتوبر .

ونفذت جامعة طنطا، قافلتين طبيتين، اليوم، بقرية "دمنهور الوحش" بمركز زفتى وقرية برما بمركز طنطا، جرى خلالها توقيع الكشف على 1231 حالة في تخصصات المخ والأعصاب والأطفال والجلدية والرمد والباطنة والعظام .

كما نفذت مديرية التضامن الاجتماعي، قافلة اجتماعية بقرية "سملا" بمركز قطور وجرى تقديم مساعدات مالية لعدد105 أسرة بقيمة 31500 جنيه، كما تم تقديم مساعدات عينية لعدد 100 أسرة أخرى من الأسر الأولى بالرعاية، وعدد 10 أجهزة عرائس مقدمة من مؤسسات المجتمع المدني.

ونفذت مديرية الطب البيطري قافلتين بيطريتين بعزبة "ماهر" في مركز قطور و"منيل الهويشات" بمركز طنطا، وقعت الكشف على 580 رأس ماشية و 2260 طائر وترقيم وتسجيل عدد 91 حيوان، وسحب 20 عينة بروسيلا وإجراء ثلاث عمليات جراحية بواسطة 31 طبيبًا بيطريًا ومعاونًا.

كما نفذت مديرية الزراعة قافلتين زراعيتين بقريتي "كفر كلا الباب" بالسنطة و"الشجاعية" بالمحلة للتوعية بكيفية الإستفادة من المخلفات الزراعية، في إطار اهتمام المحافظة ومديرية الزراعة بتوعية الفلاح بالأهمية الاقتصادية والصحية للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز حيث تم شرح كيفية عمل كومات الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز، بإضافة محلول اليوريا، لرفع القيمة الغذائية للقش لتوفير الأعلاف المركزة المستخدمة والتقليل من تكلفة الإنتاج.