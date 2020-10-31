أديب عن زلزال أزمير: قلوبنا مع الشعب التركي

قدم الإعلامي عمرو أديب، عزائه للشعب التركي، في وفاة 18 شخصا بسبب زلزال مدينة أزمير التركية، وسقوط 25 بناية في المدينة.

وقال "أديب"، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الزلزال كان بقوة 7 ريختر، وتسبب في سقوط عدد كبير من المصابين يصل لـ800 شخص مضيفًا: "قلوبنا مع الشعب التركي، وان شاء الله يقدروا يتجاوزوا الأمر"، مشيرًا أن توابع الزلزال بلغت قوتها 5.5 ريختر.

ولفت الإعلامي المصري، إلى أن الزلزال وقع في بحر إيجة وشعر به سكان تركيا واليونان، لافتًا أنه تسبب في حالة مأساوية وأن كل المواطنين خرجوا في الشوارع بسبب قوة الزلزال، ووصف "أديب" الزلزال بأنه قوي ومدمر وأسقط الكثير من البنايات التي أصبحت مثل "البودرة" على حد وصفه.

وكان زلزال قوي هز، اليوم، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل الغربي لتركيا، وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية (تسونامي)، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة "الأناضول" التركية: "حدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

أما المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل فقال إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وأعلنت السلطات التركية أن زلزالا ثانيا وقع مساء اليوم الجمعة في مياه بحر إيجه قبالة سواحل غرب البلاد.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال الثاني في تركيا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا، بحسب شبكة "روسيا اليوم".