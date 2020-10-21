عاجل.. رياح شديدة تتسبب بسقوط أشجار وأعمدة كهرباء بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط عدد من الأشجار وأعمدة الكهرباء، بسبب موجة الطقس السيئ التي بدأت تجتاح مناطق واسعة من المحافظة، حيث تسببت الرياح الشديدة في اقتلاع شجرتين على الأقل، في عدد من الطرق بدائرة مركز تلا، دون سقوط خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات المحافظة لـ"الوطن" أن الشجرتين سقطتا على طريقي "زاوية بمم" وكفر "السكرية"، بمركز تلا، نتيجة الرياح الشديدة وموجة الطقس السيئ، وأضاف أنه تم رفع الشجرتين، وإعادة حركة مرور السيارات والمواطنين على الطريقين إلى طبيعتها.

على صعيد متصل، نشر عدد من أهالي قرية "كفر طبلوها" صوراً لأحد أعمدة الكهرباء، بعد سقوطه بسبب الرياح الشديدة، وأكد شهود عيان أن أسلاك الكهرباء أصدرت أصوات "فرقعة" لفترة امتدت لعدة دقائق، قبل أن يسقط العمود على الأرض، وأضاف الشهود أن المارة سارعوا بالابتعاد عن العمود، الذي سقط دون حدوث أي إصابات.

وأكد مسئول في شركة الكهرباء لـ"الوطن" أنه تم إرسال فريق صيانة من الشركة لمعاينة العمود وأسباب سقوطه، والاطمئنان على الأسلاك الكهربائية، حفاظاً على حياة المواطنين في القرية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ذروة الطقس السيئ بداية من الجمعة وحتى الأحد المقبل. وأكد شاهين، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنّ موجة الطقس السيئ ليست مثل الموجة التي حدثت في أكتوبر 2019، والذي سماه البعض بـ"منخفض حمادة".

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ بعض المدن ستشهد سقوط للأمطار، وأنّ موجة الطقس السيئ المنتظر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة ليست قوية، لكنها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الطبيعية. وأوضح أنّ الهيئة رصدت حالة عدم الاستقرار في الطقس قبل 10 أيام، لافتا إلى أنّ فصل الخريف من الفصول غير المستقرة، "إحنا عندنا مشكلتين السنة دي، المشكلات الطبيعية التي تحدث في فصل الخريف، إضافة لفيروس كورونا".

وحددت الأرصاد وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، والتي يتوقع خلالها الخبراء وجود أمطار قد تصل للسيول في بعض المناطق وخفيفة بمناطق أخرى .