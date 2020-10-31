75 طالبا وطالبة بجنوب سيناء يتطوعون لخدمة النظام البيئي

نظمت محمية رأس محمد بجنوب سيناء، اليوم السبت، ندوة تثقيفية عن أعمال ومهام فريق أصدقاء محمية رأس محمد، المتطوع في خدمة البيئة، بقيادة سماح محمد فريد، مسئولة التوعية البيئية بالإدارة العامة لمحميات سيناء، ومؤسسة فريق أصدقاء محمية رأس محمد.

وقالت مسؤولة التوعية البيئية بالإدارة العامة لمحميات سيناء، إن الإدارة حريصة على تشكيل فريق من طلاب المدارس، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يضم نحو 75 طالبًا وطالبة، بهدف نشر ثقافة التوعية البيئية وخلق جيل يعي ثروات بلاده الطبيعية، وكيفية الحفاظ على هذه الثروات وحمايتها.

وأكدت، أن هذا الفريق الذي جرى تشكيله هذا العام ليس الفريق الأول، حيث تخرج جيل من فريق أصدقاء محمية رأس محمد وأصبح في الجامعات المصرية، وقام هذا الفريق بالعديد من حملات النظافة والتوعية داخل المحميات الطبيعية المختلفة، كما قاموا بعمل أبحاث في مجال حماية البيئة وطرق الحفاظ على المحميات الطبيعية.

وأشارت مسئولة التوعية البيئية، إلى أنه جرى تشكيل الفريق الجديد من طلاب وطالبات إدارة مدينة شرم الشيخ التعليمية وإدارتي الطور ودهب، للتطوع في خدمة البيئة والحد من السلوكيات السلبية من الإنسان تجاه البيئة.

يذكر أن فريق أصدقاء محمية رأس محمد، جرى إنشاءه منذ ثلاث سنوات ويضم نحو 75 طالبًا وطالبة من مراحل التعليم الإعدادي والثانوي، والهدف من إنشائه نشر ثقافة الوعي البيئي بين طلاب المدارس، لنقل الخبرات المكتسبة من خلال الزيارات.

وفاز الفريق الأول بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بجائزة "خلي الساحل ساحر"، وتم تكريمهم من جانب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.