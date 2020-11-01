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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
برج السرطان

برج السرطان

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بدعم من الزملاء أو رؤساء العمل وقد تجمعك بالأصحاب أوقات رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بالأهل والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

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