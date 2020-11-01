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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 1-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | الأحد 01 نوفمبر 2020
برج الأسد

برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وعليك أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع البعض.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

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