عبدالهادي: محور القناة سيكون من أكبر مناطق جذب الاستثمار في العالم

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لجهاز التعمير، إن ما أُنفق على تعمير سيناء يهدف إلى تنميتها وإعمارها باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية، فهي على رأس الأولويات للدولة.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف تنمية محور قناة السويس لكي يصبح من أكبر المناطق الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، إذ شهد مشروعات كثيرة لتطويره.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أنه جرى إعداد مخطط شاركت فيه جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة، لتنفيذ مشروعات بنية أساسية، ومشروعات جاذبة لفرص العمل الجديدة لتنميتها.

وتابع أن سيناء ومدن القناة، هي أكبر ضامن لحدود مصر الشرقية، وأنها عامل أساسي في القضاء على الإرهاب إذا ما جرت تنميتها، وهذا الأمر يعتبر داعمًا أساسيًا في محاربة الإرهاب.

وأردف: "طورنا مجالات مختلفة هناك، فقد طورنا ميناء العريش البحري وميناء بحر شرم الشيخ وميناء شرق بورسعيد، وإنشاء أرصفة بحرية جديدة، وجاري إنشاء مناطق لوجستية وربطها بالطرق الرئيسة لتوفير فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى تطوير بحيرة البردويل لزيادة الثروة السمكية".