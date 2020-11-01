بدء الصمت الانتخابي في 13 محافظة.. والمرشحون يترقبون إعلان نتيجة المرحلة الأولى اليوم

تبدأ اليوم فترة الصمت الانتخابى، فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، التى تضم 13 محافظة، أبرزها القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ، والمقرر بدء التصويت بها للمصريين فى الخارج غداً الاثنين، فيما شهدت الساعات الماضية، قبل بدء فترة الصمت، تكثيف المرشحين لدعايتهم الانتخابية أملاً فى جذب أصوات الناخبين فى اللحظات الأخيرة للدعاية. وضمت المرحلة الأولى 14 محافظة، هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بينما تضم محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. وتشهد دوائر تلك المرحلة ترقباً بين المرشحين لإعلان النتيجة النهائية، حيث تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، لإعلانها خلال مؤتمر صحفى بماسبيرو، واستبق عدد من المرشحين النتيجة النهائية وأرسل دعوات للمواطنين لحضور احتفالية بمناسبة فوزهم بالانتخابات. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحى المرحلة الثانية من خرق فترة الصمت الدعائى، وأكدت أن لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية بالمحافظات تسجل أى خرق لفترة الصمت الدعائى، التى تسبق عملية التصويت. وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، عاقبت المادة 68 منه بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة. وعلى مستوى دوائر المرحلة الثانية اشتعل السباق بين المرشحين، ففى محافظة القليوبية كثف 56 مرشحاً لانتخابات مجلس النواب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة جولاتهم قبل ساعات من الصمت الانتخابى لكسب أصوات الناخبين فى 47 منطقة تتمتع بالثقل الانتخابى وحسم نتيجة الجولة الأولى فى المعركة الانتخابية. وحيث اشتد الصراع فى الدائرة بعد عدم تقديم النائب سيد حماد أوراق ترشحه وتنازل الدكتور محمود عطية حامد مرسى النائب الحالى للدائرة عن الترشح لتشتعل المنافسة بين 4 نواب وباقى المرشحين.

وتتركز المناطق التى يسعى المرشحون لكسب ود الناخبين فيها فى 24 منطقة تتبع حى غرب «ميت نما ومنطى وحوض العمدة وأرض محمد كامل وبيجام وأرض الجنينة ومدينة السعادة ومدينة التعاون وأم بيومى ومنشية عبدالمنعم رياض ومدينة ابن الحكم ومدينة بدر ومدينة النور وعزبة عثمان ومساكن نوبار والمنشية الجديدة والإسكان الصناعى وشبرا البلد وشبرا المحطة ومساكن حجازى ودمنهور والفرنوانى والشرقاوية». ويتنافس بالدائرة 56 مرشحاً من بينهم 4 نواب حاليين، هم «صلاح حسب الله وعبدالسلام الخضراوى ونضال السعيد وثريا الشيخ»، و12 سيدة، للحصول على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة.

وفاة مرشح بمطروح بعد حصده أصواتاً ضعيفة بالمرحلة الأولى

وفى مطروح، توفى مساء أمس الأول، عبدالخالق السنوسى أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردى المستقل، بعد أيام من حصوله على أرقام ضعيفة فى المرحلة الأولى، وأكدت مصادر أن المرشح تعرض لوعكة صحية مفاجئة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى فى الإسكندرية لتلقى العلاج اللازم ولكنه لقى ربه عقب وصوله.

الدوائر تشتعل قبل انتهاء الدعاية: تمزيق لافتات في بورسعيد

وفى بورسعيد، اشتعلت حرب تمزيق اللافتات الدعائية بين المرشحين، واشتكت أمل البهائى مرشحة الدائرة الأولى «الضواحى، العرب، الشرق، بورفؤاد ببورسعيد»، على صفحتها من حرب تقطيع اللافتات، قائلة: «الجهلاء يظنون أن المعركة هى حرب على الصور واللافتات»، وأكدت لبعض المنافسين «أنهم لا يعلمون عن دور النائب سوى أنه صورة على الحائط وأن أهم ما يملكه هم مجموعة من البلطجية الذين يحركهم بأمواله كالدواب».

مستشار اتحاد الكرة يستعين بـ"الحضري وزاهر وفضل" لدعمه

وفى دمياط استعان محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، مرشح مستقبل وطن بدائرة أول دمياط، بمشاهير الرياضة للترويج له بالدائرة قبل ساعات من الصمت الانتخابى، وذلك بعد إعلان عدد من المشاهير فى مقاطع فيديو مصورة دعمهم له، أبرزهم «حازم إمام - وعصام الحضرى - وسيف زاهر ومحمد فضل»، إضافة للسيناريست عمرو سمير عاطف. واستعدت محافظة المنوفية للانتخابات بتجهيز 512 مقراً انتخابياً و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية، وتستقبل تلك اللجان الانتخابية 2 مليون و698 ألفاً و758 ناخباً على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى. وأكد محافظ المنوفية أنه ستتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

دودو العمدة يلجأ لأحمد شيبة في المطرية

وفى القاهرة، شهدت دائرة المطرية حرب دعاية على الصفحات الرسمية لمرشحى النواب، سواء فيس بوك أو تويتر، حيث تسابق المرشحون على نشر المؤتمرات واللقاءات مع كبار العائلات، وقام عدد من المرشحين بإطلاق دورات تدريبية لتأهيل شباب هذه العائلات لسوق العمل، كما استعان دودو العمدة، المرشح المستقل، بالمغنى أحمد شيبة، الذى نشر فيديو لدعمه على موقع التواصل الاجتماعى. وبث عدد من المرشحين فيديوهات تعريفية بالمؤهلات الحاصلين عليها وتاريخ عملهم فى مجال السياسة، وقام بعضهم بتسجيل الفيديو التعريفى بأصواتهم، كالمرشح محمد عبدالمحسن حلوة، والمرشحة سعاد سفينة، التى أعدت أغنية خاصة بها.

وكثف مرشحو انتخابات «النواب» بمحافظة الشرقية الدعاية الانتخابية الخاصة بهم فى مختلف الدوائر الانتخابية الـ8 المخصص لها 21 مقعداً، وذلك قبل ساعات من الصمت الانتخابى، وحرص غالبية المرشحين على تنظيم مؤتمرات حاشدة أعقبتها مسيرات جابت عدداً من الشوارع.

ففى دائرة أبوحماد، التى تضم مركزى أبوحماد والقرين، نظم أحمد فؤاد أباظة، المرشح عن حزب مستقبل وطن، مؤتمراً حاشداً بحضور عدد من مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، منهم اللواء هانى درى أباظة وعاطف مغاورى وتحدثوا عن برامجهم الانتخابية وحثوا الناخبين على التوجه إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم. وأعقب المؤتمر مسيرة حاشدة جاب خلالها المرشح أحمد أباظة والمؤيدون له عدداً من الشوارع، ووجه أباظة كلمة شكر لداعميه وأهالى الدائرة.

وفى السويس، أعلن محمود مصباح، المرشح فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس، تنازله عن الترشح فى الانتخابات لصالح دعم مرشحى القائمة الوطنية سيد الكرماوى وعفاف زهران، ومرشحى المقاعد الفردية اللواء حسن عيد وجمال عبيد.

وأكد محمود مصباح، خلال لقاء كبير مع أهالى وقيادات القطاع الريفى بالسويس، قيامه بالتقدم بطلب للجنة الانتخابات يفيد تنازله عن الترشح، وأنه حريص أن يكون نواب السويس يداً واحدة فى مجلس النواب مع أعضاء مجلس الشيوخ، وأنه يؤكد قيامه بمساندة مرشحى القائمة الوطنية والمرشحين على المقاعد الفردية.