تحركات مكثفة لمرشحي نواب القليوبية قبل الصمت الانتخابي

شهدت انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية تحركات مكثفة لكافة المرشحين من أحزاب ومستقلين ومرشحي القوائم، مع بداية فترة الصمت الانتخابي، التي تحل بداية من غد الأحد، ليعود التركيز على الدعاية إلى قواعده في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت، حتى انطلاق التصويت.

ويخوض المرشحون في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية المنافسة على 16 مقعداً فردياً، موزعين على 6 دوائر، بالإضافة إلى 14 مقعداً مخصصاً للمحافظة بنظام القائمة، تتنافس عليها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، و"تحالف المستقلين"، بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

وكثف المرشحون دعايتهم الانتخابية، وركز عدد منهم على الاهتمام بمشكلات المراكز والقرى، خاصةً في قطاعات الصحة والطرق والري، وهي القضايا التي واجه بها الناخبون المرشحين خلال جولاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات متنوعة جابت شوارع القرى والمدن، وحملات طرق أبواب على مدار اليوم، في كافة الدوائر، وعقد اللقاءات لنيل ثقة العائلات الكبرى، وأكبر عدد ممكن من الشباب، إلى جانب الاهتمام بردود الأفعال عبر صفحات الحملات الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وقاد حزب "مستقبل وطن" حملة دعاية موحدة بين مرشّحيه بنظام القائمة أو على المقاعد الفردية، من خلال عقد المؤتمرات الشعبية، وحضور المناسبات والتربيطات، وأكد الحزب على مرشحيه عدم الخوض في موضوع التحالفات والتربيطات مع أي مرشحين مهما كانت قوتهم، وشدد على ذلك في كل الداوئر، وشملت التحذرات أحزاب الإئتلاف المختلفة، وعلى رأسها "الشعب الجمهوري".

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من كافة مرشحي مجلس النواب، مشدداً على ضرورة توفير كافة الاستعدادات اللازمة لخروج العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان، فضلاً عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيراً إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، يبلغ 3 ملايين و278 ألف و78 ناخباً، سيدلون بأصواتهم في 478 مركز انتخابي، يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.

كما وجه المحافظ كلاً من السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب،

وشدد على استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء، وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة الانتخابات، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلاً عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

وأكد "الهجان" على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.