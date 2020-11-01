بهتافات تحيا مصر.. قرية شبلنجه تستضيف المؤتمر الختامي للتنسيقية

أكد مرشحو تنسيقية الأحزاب لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط ووجنوب الدلتا، أنهم يخوضون الانتخابات من أجل خدمة أهل مصر، من خلال فكر جديد، وحتى يكونوا صوت الناخب المصري تحت قبة البرلمان، بما يحقق آمال وطموحات المصريين، مشيرين إلى أن النائب بدون الناخبين لا يسوى شيئا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لمرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن القائمة الوطنية في ضيافة المرشح عمر درويش عضو التنسيقية، بمسقط رأسه بقرية شبلنجة مركز بنها، بحضور المرشح أحمد مقلد ومحمد القط عضو مجلس الشيوخ، والمرشحة أميرة صابر، ووالنائب المرشح أحمد زيدان وسها السعيد عضو مجلس الشيوخ، وعمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، وأسامة الرفاعي، وإبراهيم التهامي وإيمان طلعت أعضاء التنسيقية، حيث استقبل الأهالي والمواطنين المشاركون في المؤتمر، بهتافات تحيا مصر وتسلم الأيادي والأغاني الوطنية.

قال المرشح عمرو درويش، إن مرشحو التنسيقية لا يسعون إلى كرسي تشريعي أو مناصب ومكاسب شخصية، بل هدفهم الأول والأخير، خدمة الدين والوطن والأهل، تحت شعار بسم الله وعلى بركة الله نستكمل ما بدأناه، مشيرا إلى أن خروج الناخبين لدعم القائمة الوطنية، هو النجاح الحقيقي، والنائب بدون دعم الناس، لا يسوى شيئا.

وأضاف أن التنسيقية تضم خيرة شباب مصر، ووقوف الجماهير بجانبنا، يعطينا القوة لخدمة أهالينا، على كل الأصعدة.

وقال عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن 196 عضوا بالكيان في خدمة كل مصري، سواء من خلال عضوية النواب أو الشيوخ، أو الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن دعم الشعب المصري، هو طريق النجاح والتقدم لشباب لا يهدف إلا لخدمة الوطن.

ووجهت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، التحية للمرأة المصرية، الداعمه دائما في كل محفل، فهي دائما تضرب المثل في الوطنية والفداء في كل استحقاق تشريعي أو دستوري، مؤكدة أن الالتفاف الشعبي حول شباب التنسيقية، يؤكد كذب الشائعات التي تروجها جماعات الشر، حول المال السياسي، وتحكمه في إرادة الناخبين.

قال النائب أحمد زيدان، إن حشود المصريين أمام اللجان، هي خير ضمان أن الانتخابات التي نخوضها حقيقية، وليست تمثيلية كما يروج البعض، مشيرا إلى أهمية المشاركة، لأن خروج كل ناخب للإدلاء بصوته، هو دعم لمصر والوطن، قبل ان يكون دعم لنائب أو مرشح، قائلا: "نحن من الناس وبالناس ولا نسوى شيئا، بدون دعم المصريين، وما يحدث الآن، هو ترسيخ لرؤية القيادة السياسية لدعم الشباب"

وقالت المرشحة أميرة صابر، إن كيان التنسيقية في خدمة كل مصري، وأن يكون له دور في خدمة الوطن، دون مساندة كل مواطن مصري، له صوت انتخابي.

وقال المرشح أحمد مقلد، أن كل أعضاء التنسيقية، أخذوا العهد على أنفسهم، أن يكونوا في خدمة الوطن والمواطن.

فيما أكد محمود القط عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة، ستشهد شكل جديد للأداء التشريعي والبرلماني، سواء في النواب أو الشيوخ بروح شباب التنسيقية، الذين تعاهدوا على خدمة المصريين والوطن.