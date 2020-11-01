بعد واقعة فلوكس.. هل السحر يوثر على صحة الإنسان؟.. الإفتاء تجيب

أثارت تصريحات الفنان أحمد فلوكس جدلاً كبيراً علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد تصريحه بأنه تعرض للمعاناة، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة محاولات البعض لإلحاق الأذى به، ووقوعه داخل دائرة السحر.

وردت دار الإفتاء عبر فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعبر موقعها الرسمي علي سؤال: "هل السحر يوثر علي عقل الإنسان؟"، وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السحر لا يؤثر على إنسان يذكر الله ليل نهار ويحافظ على الصلاة في وقتها و يداوم على قراءة القرآن خاصة سورة البقرة.

وأوضح "عبد السميع" أن السحر تأثيره طفيفًا جدًا على الإنسان ويكون له تأثير على الاطلاق إن كان الشخص مداوم على ذكر ربه والتقرب منه.

ونصح أمين الفتوى، السائلة بأن تذهب أختها إلى طبيب؛ لأنه قد يكون مرضًا نفسيًا وتأثيره لا يكون كبيرًا و لا يبالغ في أعراضه.

شلبي: الشخص الذي يتعرض لسحر عليه ألا يجزع ولا يحزن ويلجأ إلى الله

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي تم عمل سحر له، عليه ألا يجزع ولا يحزن ولا ييأس، وأن يكون على يقين بأنه لن يضره شيء إلا بإذن الله تعالى.

وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال: «ما طريقة إبطال السحر والحسد عمومًا؟"، أن الشخص المسحور عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه العزيز: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الآية 102 من سورة البقرة.

وأكد أنه على الإنسان أن يكون على يقين بأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل وعلا له حكمة، فأقصى ما يمكن للإنس والجن أن يفعلوه هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، لذا عليه أن يلجأ إلى الله جل في علاه بالدعاء والأذكار وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة ، وليدعو فيهما الله تعالى بأن يبعد عنه الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء، وحينها لن يضرك السحر في شيء، كما أن الرقية الشرعية مهمة جدًا في مثل هذه الحالات، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب لمكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.