"الطرق والكباري" ترفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول

رفعت هيئة الطرق والكباري، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة فصل الشتاء وتساقط الأمطار والسيول، حيث تم الانتهاء من صيانة جميع مخرات السيول بالطرق الرئيسية، إضافة إلى الدفع بمعدات لمواجهة أي أمطار متوقعة خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام، كما جرى إنشاء غرفة طوارئ متصلة بالأقاليم للتدخل السريع.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ؛ لمراجعة تطهير مخرات السيول، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، وتوفير سيارات شفط المياه من الشوارع، كذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات ستعمل على مدار 24 ساعة يوميًا خلال موسم الشتاء، وأن الهيئة لديها سيناريوهات بديلة حال حدوث سيول خلال الأيام المقبلة، مع تجهيز معدات بديلة؛ لمواجهة السيول في أي وقت خاصة في محافظات المدن الساحلية والمدن التي تتعرض للسيول.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، لافتًا إلى أنه سيجرى الدفع بالمعدات اللازمة لمواجهة أي أمطار أو سيول قد تحدث في أي وقت، منوهًا بأنه ستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهيئة متصلة بالمحافظات، للتأكد من عدم وجود معوقات لحركة الطرق.

وشدد رئيس هيئة الطرق والكباري، على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وأردف "مصطفى"، أنّه تم تشكيل 40 فرقة إغاثة موزعة على المدن الساحلية والأقاليم للتدخل السريع حال حدوث سيول، وتجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم، لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع خطط لمواجهة مخاطر السيول، وتجهيز جميع الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام.