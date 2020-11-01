"الديب وحسنين" يحافظان على مقعدي إمبابة.. والخولي وثابت خارج النواب

تمكنت الخبرة من حسم صراع المنافسة في دائرة امبابة، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز النائبة نشوى الديب المرشحة المستقلة، والنائب طارق سعيد حسنين، المرشح عن حزب مستقبل بحصولهم على الأغلبية المطلقة.

وشهدت الدائرة ذاتها خسارة كل من النائبة شادية ثابت، والنائب إيهاب الخولي، المرشح عن حزب المحافظين، بينما جاء المرشح أشرف سامي عجيب في المركز الثالث.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبا، شاملة 246 ألفا و157 ألف ناخب بدائرة دير مواس بالمنيا التي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي، وعدد الناخبين الحاضرين 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا، وبنسبة المشاركة 28.6%.

وتابع المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي للهيئة لإعلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2021، أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 ملايين و38 ألفا و209 ناخبين، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي مليون و5 آلاف و 689 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 ملايين و300 ألف، وعدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم مليون و769 ألف و702 صوتا.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين في المرحلة الأولى بحصولهم على الأغلبية المطلقة بدوائرهم. والفائزون في محافظة الجيزة: أبو النمرس محمد رشاد على البرتقالي، أبو النمرس، طارق سعيد حسنين عبد الكريم، إمبابه نشوى حسن علي عبد العال، إمبابة محمود عباس محمد علي الصعيدي الوراق سامح حسني أحمد الاشموني الوراق، طارق سيد توفيق عبد السلام الطويل، الوراق محمد علي عبد الحميد السيد، العمرانية أحمد عاشور احمد محمد، العمرانية أحمد سعد حلمي محمد الصافي زكي عباس عبد الظاهر أبو بكر، الجيزة محمد محمد محمد أبو العينين، الجيزة نادر عبده صديق محمد، البدرشين.

والفائزون في محافظة الفيوم: محمد محمود أحمد عبد القوي الفيوم سيد أحمد سلطان يوسف الفيوم عبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف. وفي محافظة البحر الأحمر عبد الناصر عطية سفاجا محمد محمود عبد المقصود محمد أول الغردقة على نور على حسين 30، وفي محافظه الاسكندريه الصافي عبد العال محمد الصغير العطارين راضي فيصل حسين الدخيلة حسين رجب حسين ساعة الدخيلة