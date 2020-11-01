فنادق رأس غارب كاملة العدد وفتح الجمعيات للعالقين بسبب السيول

أعلنت فنادق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر أنها كاملة العدد حيث لا يوجد أي غرف خالية نتيجة للإقبال الشديد من المواطنين العالقين بسيارتهم على كمين رأس غارب الشمالي إثر غلق طريق رأس غارب الزعفرانة ورأس غارب الغردقة نتيجة تأثر الطرق بسقوط الأمطار والسيول.

وقرر محافظ البحر الأحمر اليوم إغلاق طريق الزعفرانة رأس غارب ورأس غارب الغردقة في الاتجاهين بسبب تاثرهم بمياه الأمطار والسيول لحين الانتهاء من الإصلاحات حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

ونظمت إدارة مرور البحر الأحمر حركة السيارات على كمين رأس غارب الشمالي حيث تم إيقاف عشرات السيارات القادمة من وإلى القاهرة بسبب غلق الطرق نتيجة لتأثرها بسقوط الأمطار الغزيرة والسيول.

وسمحت أجهزة البحر الأحمر للسيارات الملاكي بفتح الطريق، والدخول إلى مدينة رأس غارب بينما تم حجز سيارات النقل بجوار الكمين لحين الانتهاء من الإصلاحات وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات من الاتجاهين.

وأكد محمد جمال عبد القادر أحد القيادات الشبابية برأس غارب أن أهالى مدينتى الغردقة ورأس غارب قاموا بفتح عدد من الجمعيات الخيرية لاستقبال العالقين من جراء السيول بعد غلق طريق "الغردقة - رأس غارب" من الاتجاهين وتعذر سفر الكثر من الركاب وانحراف عدد من السيارات عن الطريق ووفرت لهم كافة سبل المعيشة بما لا يختلف عن الخدمة التى ستقدم لهم فى أى فندق.

وحرصت مجموعة من شباب من مدينة رأس غارب على تقديم الدعم للمواطنين العالقين وتوفير لهم بعض المياه والبسكويت وتوزيع عدد من البطاطين نظرا لانخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الليل.

كان قرر محافظ البحر الأحمر إغلاق طريق الزعفرانة رأس غارب ورأس غارب الغردقة في الاتجاهين بسبب تاثرهم بمياه الأمطار والسيول لحين الانتهاء من الإصلاحات حفاظا على سلامة المواطنين المسافرين على الطرق.

وحذرت محافظة البحر الأحمر المواطنين عبر بيان لها بعدم التحرك إلى محافظة البحر الأحمر من خلال الطريق البري، حيث تم إغلاق الطريق من مدينة الغردقة حتى الزعفرانة باتجاه القاهرة ذهاب وعودة ، نظراً لسقوط امطار غزيرة وصلت إلى درجة السيول، وذلك لحين إشعار آخر.

و أعلن محافظ البحر الأحمر إغلاق طريق الغردقة - الزعفرانة (ذهاب وعودة) لحين تحسن الأحوال الجوية، وتفقد الطريق بأكلمه ووجه بتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وحرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على التواجد بنفسه مع المواطنين العالقين في طريق الغردقة - رأس غارب في الكيلو 60، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى درجة السيول ما أدت إلى انحراف سياراتان نقل، وأتوبيسات تقل عدداً من المواطنين المصريين على الطريق، دون إصابات، حيث أدار المحافظ الأزمة على أرض الواقع، ووجه بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين العالقين وتوصيلهم إلى منازلهم أو وجهتهم على نفقة المحافظة.

ووجه المحافظ أيضاً بتوفير أوناش لرفع الأتوبيسات والسيارات التي انحرفت عن الطريق، والتقى عدداً من المواطنين العالقين على الطريق، واطمأن عليهم، رافضاً مغادرة الطريق حتى إنقاذ وتوصيل آخر مواطن إلى وجهته، حيث شاركت الشركة العامة للبترول بمعداتها.