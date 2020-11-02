مياه السيول تعزل قرية ببني سويف.. ومسئول: "الوضع تحت السيطرة"

بدأت مياه السيول القادمة من جبال البحر الأحمر في التدفق إلى "وادي فقيرة"، الذي يستخدم كمخر سيل، في الجانب الشرقي لنهر النيل، بدائرة مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

وتسببت مياه السيول، التي بدأت في الخروج عن مسارها المحدد بمخر السيل، في غرق مساحات من الأراضي الزراعية بقريتي "الفقيرة" و"بني عقبة"، بالإضافة إلى قطع الطريق المؤدي إلى قرية "الفقيرة"، مما أدى إلى انعزالها عن العالم.

وشهدت بعض الطرق بدائرة المركز حدوث انهيارات جزئية بها، وانتقلت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا إلى المناطق المتضررة نتيجة غرقها بمياه السيول، وتم الدفع بعدد من المعدات لإعادة المياه إلى مسارها داخل مخر السيل.

وقال هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إنه تم الانتقال بكافة المعدات والآلات، التابعة للوحدة المحلية، إلى موقع مخر السيل في "وادي فقيرة"، لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتدخل بالمعدات في الوقت المناسب، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة حتى الآن، ولا يدعو للقلق"، معتبراً أن خروج المياه عن مسارها في مخر السيل "أمر طبيعي".

وأضاف "الجويلي" قائلاً: "نحن على تواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف، ومتواجدون في الموقع، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بالاستعداد التام للتدخل في حال زيادة كميات المياه الواردة".

وأتمت محافظة بني سويف استعدادها لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، وذلك في إطار توجيهات مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

وشدد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، على ضرورة متابعة تنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومعالجة الأماكن المنخفضة، وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مع أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن عدم استقرار الحالة الجوية.

كما وجه "غنيم" بمراجعة جميع مخرات السيول، لتحديد مدى قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المحتملة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المستمرة، حيث تم تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق بين الري وشركة المياه، للمرور على أعمال التطهير والمراجعة أولاً بأول.

وتوجد 7 مخرات للسيول في محافظة بني سويف، منها 6 مخرات في مراكز بني سويف وببا وناصر شرق النيل، وهي مخر "سنور"، بطول 3 كيلومترات، ومخر "بياض العرب"، بطول 2 كيلومتر، ومخر "وادي غراب"، بطول 3 كيلومترات، ومخر "وادي فقيرة"، وهو عبارة عن "سد ركامي"، ومخر "غياضة الشرقية"، بطول 1050 متراً، ومخر "أبو صالح"، بطول 1320متراً، وتصب جميعها في نهر النيل، بخلاف مخر سيل "طما"، بطول 600 متر، والذي يصب في "بحر يوسف".