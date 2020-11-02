آخرهم "تمراز".. 16 حالة وفاة شهدها الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب

نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، النائب محمد سعد تمراز، الذي وافته المنيه صباح اليوم؛ إذ عانى مرضيا قبل رحيله، ليرتفع إجمالي النواب الذين رحلوا عن دنينا في الفصل التشريعي الأول لـ16 حالة وفاة.

وغيب الموت نائبين فى دور الانعقاد السادس لمجلس النواب حتى الآن، وهما: محمد سعد تمراز، عن كفر الدوار بالبحيرة، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أيامٍ قليلة من خسارته الانتخابات، ومنى منير، عن دائرة الجيزة، التي رحلت في 8 أكتوبر الماضي.

ووفقا للقانون، يصبح مقعدي النائبين الراحلين شاغرا في المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الآول، بموجب المادة 25 من قانون مجلس النواب، التي تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد، استكمالا لمدة عضوية سلفه.

ويعلن مجلس النواب فى جلسته البرلمانية المزمع عقدها في 15 ديسمبر المقبل، بموجب اللائحة الداخلية له، نص الرسالة التى يرسلها وزير الداخلية لرئيس المجلس لإبلاغه بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، وإعلان خلو مكانه.

وشهد دور الانعقاد الخامس وفاة 8 نواب، هم: محمد بدوي دسوقي، وسعيد العبودي، وأحمد شمروخ، وعلي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض اللعين، وأحمد عبدالتواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، والعضو عن قرية العزيزية مركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض، والسيد حسن موسى، الشهير بالسيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بالسبب ذاته.

ويعد النائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق أبرز النواب الراحلين في الفصل التشريعي الأول، وكذلك النائبة أميرة رفعت، عضو المجلس عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، في 9 أكتوبر 2016، بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، في أثناء ذهابها برفقة أبنائها لحضور احتفالية 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر، بجانب 4 نواب آخرين.