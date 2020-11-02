"الزراعة": جمع وتدوير أكثر من مليوني طن من قش الأرز بـ6 محافظات

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا حول جمع وتدوير قش الأرز.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، إنه وفقا لبرتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة للحد من تلوث البيئة ومنع السحابة السوداء، تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألفا و733 فدانا، وبلغت كمية القش 2 مليونا و46 ألفا و721 طنا، وأن عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات.

وأضاف أنه جرى كبس 851 ألفا و796 طنا، وتم فرم 537 ألفا و731 طنا، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألفا و644 فدانا، وعمل 749 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج 2397 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد عزوز تنفيذ 1827 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات والمخلفات الزراعية للمحاصيل وبصفه خاصه الصيفية وطرق الاستفادة منها وتحويلها الي منتجات لها قيمه اقتصادية تسهم في زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين.