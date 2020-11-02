التعليم: ارتداء الحجاب ليس إجباريا على الفتيات داخل المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن العام الدراسي الجديد فى أسبوعه الثالث يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، موضحًا أن ارتداء الحجاب ليس إجباريًا على الفتيات بمختلف الصفوف الدراسية داخل المدارس.

وقال "حجازي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة ستحقق في جميع شكاوى أولياء الأمور الخاصة بقيام العديد من مديري المدارس، بإجبار بعض الفتيات على ارتداء الحجاب، لافتًا إلى أن الوزارة لا تتدخل في حجاب الفتيات بالمدارس، لأنه حرية شخصية، مشددًا على أنه ليس من حق إدارة المدرسة التدخل فيه أو إجبار الطالبات والفتيات على ارتدائه، ولكن المدرسة من حقها أن تلزم الطالب بارتداء الزي المدرسي الذي نظمته القرارات الوزارية.

وأضاف أن قرار الزي المدرسي لم يُشر إلى الحجاب كجزء من يونيفورم المدرسة، والوزارة لن ولم تسمح بإجبار الطالبات على ارتدائه، مؤكدًا أن هناك تعليمات من الوزارة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر بتشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه وتوفير جميع أدوات التطهير.

وأشار "حجازي"، إلى أن الوزارة وضعت خططًا عديدة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحًا أن الوضع الصحي بالمدارس على مستوى الجمهورية مطمئن للغاية ولا يدعو للقلق، مؤكدا أن قرار إلغاء العام الدراسي الجديد غير مطروح على الإطلاق.

ونوّه نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بأن الإصابات التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المنشآت التعليمية غير مقلقة، مشددًا على ضرورة التزام المعلمين والتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس والفصول الدراسية، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول للحد من انتشار فيروس كورونا.