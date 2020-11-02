"قالت لي مبتعرفش.. فقتلتها".. تفاصيل إعدام قاتل زوجته بالزقازيق  

"كنت عاوز حقي الشرعي بس هي قالتلي مبتعرفش ضربتها وماتت".. هكذا برر قاتل زوجته بمدينة الزقازيق، جريمته خلال اعترافاته أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق في الجلسة المنعقدة اليوم، بعد اتهامه بقتل زوجته والاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بـ7 طعنات.

تعود أحداث القضية رقم 710 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم 45 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية، بورود بلاغًا لقسم شرطة أول الزقازيق بقيام المدعو "أ. ع . ح. ع" 28 عامًا، مسئول حجز في قاعة أفراح مقيم بمدينة الزقازيق بقتل المجني عليها "أ. م. م. س" حيث بيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض وأنهال عليها طعنا ما أدى لإصابتها ب 7 طعنات في أنحاء مختلفة من جسدها.

وأفاد أحد شهود العيان ويدعى "أ ع. ح. ا" 40 عاما صاحب شركة ،ومقيم بالزقازيق، بحضور المتهم إلى مسكنه وبرفقته طفلين وتركهما برفقته وطلب منه حسن رعايتهما مدعيا حدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليها وغادر.

وأضاف أنه اتصل بيه هاتفيا وأخبره أنه قتل زوجته إثر مشاجرة حدثت بينهما وترك طفليه معه، وحاول المتهم الهروب إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه. وتم إحالته للمحكمة وقضت برئاسة المستشار ياسر سنحاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلادي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد المتهم بمعاقبته بالإعدام شنقا.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في أوقات سابقة بعدما اقتادته الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة وقاضي المعارضات وبوجه شاحب وصوت هاديء اعترف بتفاصيل جريمته قائلا: " كنت عاوز اخد حقي الشرعي وهي رفضت وقالت كلام ميصحش.. واني عاجز ..وقعت بيننا مشاجرة وأمسكت بسكينة وضربتها لحد ماتت".