"الوزراء": حملات من اليوم لضبط عدم الملتزمين بالكمامة وغرامة 4000 جنيه

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة يعرض نفسه لدفع غرامة 4 آلاف جنيه.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتفلزيون المصري، أنه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من غد على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

وأضاف "سعد" أن عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأيام القليلة الماضية ينبئ بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة زادت كمية مصل الإنفلونزا بمقدار 5 أضعاف من 500 ألف جرعة إلى 2.5 مليون جرعة، وهناك أولوية لمن يحصل على جرعة المصل.

وأوضح سعد أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، والحالات الطارئة، وإذا ظهر إصابة بالفصل يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما، ولو حدث أكثر من إصابة في عدة فصول يتم غلق المدرسة 28 يوما كإجراء احترازي ويعزل الطلاب بمنازلهم لمدة 28 يوما.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.