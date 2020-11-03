"مستقبل وطن" يُعيد تشكيل التحالف بدائرة طامية وسنورس بالفيوم

أعادت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الفيوم تشكيل مرشحي تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، على المقاعد الفردية بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، وذلك بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أظهرت تراجع شعبية مرشحين من التحالف، وتفوق آخرين من خارج التحالف.

وضم الحزب المهندس "محمد ثابت الجمّال"، الذي خاض الجولة الأولى مستقلاً، رمز "الخاتم"، وحصل على أعلى نسبة أصوات في الدائرة بـ36 ألف و252 صوتاً، و"أيمن الصفتي"، مرشح حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، رمز "رغيف العيش"، الذي حصل على 25 ألف صوت، كما تم الإبقاء على مرشح الحزب "محسن أبو سمنة"، عضو مجلس النواب المنقضي، والذي حصل على 27 ألف صوت.

واستبعد الحزب كل من "أحمد مصطفى عبد الواحد"، عضو مجلس النواب، والمرشح عن حزب "حماة الوطن"، رغم حصوله على 33 ألف و300 صوت، و"منجود الهواري"، عضو مجلس النواب، والمرشح عن "الشعب الجمهوري، والذي حصل على 25 ألف صوت.

وأكدت أمانة حزب "مستقبل وطن" بالفيوم، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على احترامها لجميع الكيانات السياسية والحزبية وجميع المرشحين، كما أشارت إلى حرصها على تشكيل "تحالف وطني يحظى بتقدير أبناء مركزي طامية وسنورس، وذلك في ظل مبادئ وبرامج الحزب، التي تأتي في مقدمتها خدمة المواطن، والعمل على تلبية احتياجاته".

ومن جانبه، قال "الجمال"، الحاصل على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، إنّه يخوص جولة الإعادة بدون تحالفات بعكس الجولة الأولى، وأضاف أنه كان يجب أن يختار أفضل السيناريوهات، في ظل الاختيارات المتاحة، خصوصاً أنّه المستقل الوحيد بين كل المرشحين في تلك الدائرة، مؤكدًا أنّه انضم للتحالف بصفته "مستقل"، مشيراً إلى أنه لا يزال على عهده الذي قطعه على نفسه في تمثيل أهالي الدائرة، والحفاظ على حقوقهم، وأولها الحق في تمثيل عادل لهم بالمجلس النيابي.

واعتبر المرشح المستقل السابق في الجولة الأولى، ومرشح "القائمة الوطنية" في الإعادة، أنّه كان يصعب عليه خوض جولة الإعادة منفرداً، لأنّ "معركة الإعادة صعبة"، وتتطلب الوصول إلى أرقام أكبر، عكس الجولة الأولى، خصوصاً مع اتساع الدائرة وضمها لمركزين وليس مركز واحد.