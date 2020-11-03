رقابة على المقاهي والمطاعم.. وعقوبة لمن يتجاوز إجراءات مكافحة كورونا

حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة في ظل التحذيرات من تعرض دول العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وطالبت الصحة بضرورة إحكام السيطرة على المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة، لتفادي أي مخاطر تهدد سلامة المواطنين.

وشددت على أهمية التأكيد على مراجعة بعض النقاط الهامة داخل المقاهي والمطاعم من نسبة الإشغال، والتباعد الاجتماعي وأعمال التطهير والتعقيم.

وقال مصدر مسؤول لـ"الوطن"، إن تحذيرات وزارة الصحة وصلت إلى وزارة التنمية المحلية وسيتم تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية، وذلك في محاولة لاتخاذ كل الاحتياطات الواجبة لمنع تعرض البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن عقوبة أي مطعم أو كافية لا يلتزم بالإجراءات، التي أقرتها الدولة للحد من كورونا تصل لحد غلق النشاط وغرامة 4 الآف جنيه.

ولفت إلى وجود توجيهات للأحياء والمدن بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار إلى أنه في حالة ضبط تداول الشيشة داخل مقهى سيتم مصادرة الأدوات وغلق المقهى على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت، التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشدد على ضرورة التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية حفاظا على حياة المواطنين وعلى مصدر دخلهم حتى لا يعاد غلق تلك الأنشطة مرة أخرى، مثلما حدث في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسؤولة، أن مقترحات تثبيت مواعيد غلق المقاهي والمحلات، جار دراستها تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة، وسيتم مناقشتها وإقرارها من خلال مجلس الوزراء، ومن المتوقع تطبيقها خلال الشهر الجاري، علاوة على أنه سيتم مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما سيتم مراعاة المحافظات السياحية.

وأضافت المصادر لـ "الوطن"، أنه من المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.

وأشارت إلى أنه من الممكن خلال فصل الشتاء، غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفي موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية، بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوى الشأن، ويتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز من قرارات الغلق.