محافظ القليوبية يستعرض مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتورة مها فهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات، وفريق عمل المشروع من الإدارة المركزية للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات بالهيئة.

واستعرض خلال اللقاء، مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي للتنمية العمرانية لمحافظة القليوبية، ومناقشة تحديث مخرجات المخطط الاستراتيجي للمحافظة، والملامح التنموية لمراكزها.

يأتى عرض تحديث مخطط المحافظة، في إطار دور ومسؤوليات الهيئة التي حدّدها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بتحديد قضايا وفرص التنمية الواعدة على أرجاء المحافظة كافة، في قطاعات التنمية الزراعية والصناعية والسياحية، بالإضافة إلى قطاعات البنية الأساسية، التي يتأتى في مقدمتها قطاع الطرق والنقل والمرور.

وعُرضت خلال اللقاء، المشروعات الداعمة للتنمية في تلك القطاعات، موزعة على مراكز المحافظة حتى عام 2030، مدعمة بفرص العمل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأكد "الهجان" أن هذا الاجتماع يأتي لعرض رؤية المحافظة، وكذلك أهم المقومات به، التي أثمرت حزمة من المشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية كافة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه أعد تقارير خاصة لكل مركز ومدينة وحي بالمحافظة، من قبل الهيئة، وفي أثناء الاجتماع عرض نموذج يتمثل في مدينة شبين القناطر، الذي أعد تقريراً تفصيلياً له؛ لعرض ملامحه التنموية.

وحضر الاجتماع، إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، واللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة منال زين العابدين، مدير عام التخطيط العمراني، وهانم البيطار، مدير عام الشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور سيد الدبيس، مدير عام مركز المعلومات، بالإضافة إلى خبراء الاستشاريين.

كما حضرت راندا جلال، رئيس فريق العمل، استشاري الدراسات الإقليمية، وعبدالوهاب حلمي، استشارى التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية، والدكتور محمد هيكل، استشارى دراسات التنمية الزراعية، والدكتور محمد صابر، استشارى دراسات التنمية الاقتصادية، والمهندس محمد سمير، خبير نظم المعلومات الجغرافية وصلاحيات تنمية الأراضي، والمهندس أحمد سلطان، خبير العروض الفنية والتقدمية للمشروع.