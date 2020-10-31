نشرة أخبار التعليم: المدارس لم تغلق بسبب كورونا.. والفصل في حال الغياب

يباشر طلاب المدارس تلقيهم للعملية التعليمية، وذلك بعد أن انطلق العام الدراسي الجديد 2021/2020 السبت الموافق 17 أكتوبر، في مختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حرصًا على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خدمة أخبار التعليم الأساسي والجامعي، لسرد أبرز اللقطات والقرارات التي اتخذتها على مدار اليوم.

وزير التعليم: الوضع مستقر ولن نغلق المدارس بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية مطمئن ومستقر، والعام الدراسي الجديد يسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد ما يعوق سير اليوم الدراسي بالمدارس.

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الفصل النهائي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب دون عذر قهري

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الفصل النهائي من المدرسة على أي طالب يتجاوز مدة الغياب القانونية دون وجود عذر قهري لغيابه.

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بدء تطعيم التلاميذ ضد الالتهاب السحائي الأسبوع الحالي

أعلنت العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية بدء تطعيم التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي بداية من الأسبوع الحالي، على أن يتم الحصول على موافقة ولى الأمر قبل حصول ابنه على جرعة التطعيم المقررة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة والسكان في هذا الأمر.

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المنشآت التعليمية بالقاهرة الأكبر في إصابات كورونا بـ19 حالة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه الثالث يسير بصورة منتظمة وكما خُطط له، مشيراً إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي أُعلن عنها في المنشآت التعليمية بمختلف محافظات مصر والبالغة 49 إصابة غير مقلق، موضحاً أن المنشآت التعليمية بمحافظة القاهرة هي الأعلي في الإصابات بنحو 19 حالة.

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"القاهرة" على رأس أفضل 100 جامعة عالمية في مجال الطب

حافظت جامعة القاهرة على تصدرها الجامعات والمؤسسات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك بالدخول في 7 تخصصات علمية عالمية في تصنيف "التايمز للتخصصات" الإنجليزي، من أصل 11 تخصصًا شملها التصنيف، حيث تفوقت على جامعات عالمية مرموقة، في تخصصات الطب والصحة، وعلوم الكمبيوتر، والأعمال والاقتصاد، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التصنيف الإنجليزي وضع جامعة القاهرة على رأس أفضل 100 جامعة عالمية في الفئة من 101 إلى 125 في مجال الطب وعلوم الصحة من بين 30 ألف جامعة حول العالم لتتقدم على جامعة كانتربري وجامعة ولاية أوكلاهوما وجامعة أوكلاند وجامعة بولونيا وجامعة أوسلو.

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