ضبط مشروبات مهربة جمركيا برسوم مستحقة 2 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، الترويج لبيع بعض المشروبات الروحية المستوردة والمهربة جمركيا عبر (أحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط كمية من المشروبات مختلفة الأنواع، قدرت الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بقرابة 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهرب الضريبي والجمركي، بشتى صورها.