ضبط مشروبات مهربة جمركيا برسوم مستحقة 2 مليون جنيه
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الوطن
04:51 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مكافحة التهرب الضريبى
رصدت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، الترويج لبيع بعض المشروبات الروحية المستوردة والمهربة جمركيا عبر (أحد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت).
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط كمية من المشروبات مختلفة الأنواع، قدرت الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بقرابة 2 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهرب الضريبي والجمركي، بشتى صورها.