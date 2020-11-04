"كاسيل للتطوير العمراني" تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 580 مليون جنيه خلال النصف الأول من ٢٠٢٠

كشف المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة «كاسيل للتطوير العمرانى»، بدء تنفيذ مشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل موعده المحدد بنحو 3 أشهر، واستمرت الشركة فى تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات بالمشروع فترة أزمة كورونا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة العاملين بالمشروع، مؤكداً أن الالتزام فى التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة سيكون من أبرز التحديات التى تواجه المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا التحدى هو الذى سيكشف عن مدى الخبرة والملاءة المالية لدى الشركات العقارية وقدرتها على إدارة تلك المرحلة الحاسمة التى تتطلب خبرة فنية قوية وملاءة مالية تدعم الاستمرار فى التنفيذ حتى فى حالة هدوء المبيعات، لافتاً إلى أن الشركات واجهت نقصاً فى السيولة نتيجة هدوء المبيعات خلال أزمة كورونا.

وأوضح أن الشركة استهدفت مطلع العام الجارى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه خلال 2020، وتم تحقيق 580 مليون جنيه منها خلال النصف الأول من العام الحالى رغم تحديات أزمة كورونا، ومن المتوقع تحقيق المستهدف بنهاية العام الجارى وخاصة مع عودة النشاط للسوق العقارية مؤخراً وعودة الحياة لطبيعتها.

أحمد منصور: بدء تنفيذ مشروع "كاسيل لاند مارك"باستثمارات 3.7 مليار جنيهوتشجيع المستثمر المحلي لشراء أراضٍ في المدن الجديدة ضروري لجذب المستثمر الأجنبي

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35% من إنشاءات المرحلة الأولى بمشروع «كاسيل لاند مارك» و10% من المرحلة الثانية بالمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بالمرحلة الثالثة، وأن أعمال الإنشاءات ستبدأ بها فى نوفمبر القادم، حيث يقع مشروع «كاسيل لاند مارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 43 فداناً، ويضم نحو 1800 وحدة سكنية، بالإضافة لـ250 وحدة إدارية تجارية تمثل الجزء التجارى الإدارى للمشروع، موضحاً أنه من المقرر بيعه بنظام التمليك للجزء الإدارى وتأجير الجزء التجارى، كما يبلغ إجمالى استثمارات المشروع 3.7 مليار جنيه.

وقال إن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الجارى تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه تتوزع بين أعمال إنشائية وأقساط أراضٍ، بتلك المشروعات، وتم ضخ 400 مليون جنيه منها فى الأعمال الإنشائية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، ومن المخطط ضخ 150 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال الربع الأخير، مؤكداً أن الشركة تتبع خطة قوية وطموحة للإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للحفاظ على المواعيد المحددة للتسليم.

وأضاف أن هناك عنصرين أساسيين يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصرى مقارنة بالعديد من دول العالم، وذلك رغم الأزمة التى يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها مدينتا العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وطالب بضرورة تشجيع المستثمر المحلى على شراء أراضٍ وتنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة بإقليم الصعيد ليكون مرآة للمستثمر الأجنبى الذى يدرس أوضاع وتوجهات المستثمر المحلى قبل الاستثمار فى أى مدينة بأى دولة، موضحاً أن هناك بالفعل مستثمرين توجهوا لمدن الصعيد مؤخراً، ومن المتوقع زيادة هذا التوجه فى إطار الدعم الذى تقدمه الدولة من حيث حجم البنية التحتية القوية بتلك المدن ووجود قدرة شرائية للعملاء بالصعيد دون توفير منتج عقارى كالمتوافر بالمدن الجديدة بالقاهرة.