إقالة مدير مركز شباب قويسنا بعد وصلة رقص شرقي في النادي

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور لسيدة ترقص في كافتريا بمركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد داخل المركز، ما أثار غضب المواطنين على مستوي المحافظة.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أنه جرى إقالة مدير مركز شباب قويسنا من منصبه ونقله، بالإضافة إلى أحد الموظفيين بالمركز، نتيجة الواقعة، كما صدر قرار بغلق وتشميع البوفيه، والتحقيق مع كافة الموظفين داخل مركز الشباب لبيان ملابسات الواقعة.

وقالت المصادر، إنه صدر قرار بفسخ التعاقد مع المستأجر للبوفيه بقرار من مجلس إدارة مركز الشباب وجرد جميع محتوياته، وتحرير محضر للمستاجر في قسم شرطة قويسنا، لمنع اعتراض عمليات الجرد التي تقوم بها إدارة مركز الشباب.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الأول، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا المركز.

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

وأكد صبحي، أن الوزارة من جانبها تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.