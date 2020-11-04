أديب عن ترامب: الحاج أبوحنان ناوي يجرجر أمريكا كلها في المحاكم

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التي قال فيها إنه سيذهب إلى المحكمة العليا الأمريكية حتى لا تُزور النتائج ومن أجل حماية فوزة بولاية جديدة، على حد تصريحاته.

وقال "أديب" خلال تغريده له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحاج أبو حنان ناوي يجرجر أمريكا كلها في المحاكم".

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.