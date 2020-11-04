عضو بالموسيقيين: "مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. الناس بتتريق علينا بره"

قال المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن النقابة ليس لديها اعتراض على الموسيقى المقدمة في الأغاني الشعبية في الوقت الحالي لأن تنوع أشكال الموسيقى أمر صحي لكن الاعتراض على الكلام حتى لا يكون إسفافا.

وأضاف "عبد الباقي" خلال استضافته في برنامج "صانعه السعادة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنانين من مختلف الدول العربية كانوا يأتون لمصر للتعامل مع المؤلفين والملحنين والموزعين المصريين، متابعا: "الناس دلوقتي برة بتتريق على الكلام اللي بنقوله وده بيضايقني كمصري".

وأشار عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إلى أن المطرب يجب أن تتوافر فيه الصوت والحضور الجماهيري والإحساس العالمي والحرص على تقديم أعمال جيدة للجمهور، واحترامه للناس، متابعا: "مفيش حاجة اسمها نمبر ون كل مطرب له شريحة تفضله من الجمهور لكن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب في مكان آخر، وعمرو دياب يحافظ على نجوميته منذ التسعينات، وافتخر بوجوده في مصر".

وواصل أن الفنانين تامر حسني ومحمد حماقي يقدمان فنا هادفا معتمدا على كلام جيد وموسيقى متجددة بجانب مطربين شعبيين حاليين، لافتا إلى أن الفن الشعبي لا يعني الإسفاف كما يعتقد البعض.