حملات إلكترونية لمرشحي جولة الإعادة بانتخابات النواب في أسوان

شهدت الساعات الماضية تدوينات ونشر أخبار ودعاية إلكترونية للمرشحين الـ10، في جولة الإعادة لمجلس النواب بدوائر محافظة أسوان.

وانتشرت الدعاية الممولة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالإضافة إلى إرسال الرسائل على الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب"، حيث تم التراجع عن الاعتماد على اللافتات، نظرًا لتكلفتها العالية وقلة انتشارها.

وأوضح المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن في الدائرة الأولى بأسوان، أن لديه تعهدات للمواطنين تتمثل في التواصل معهم عبر التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي، وفتح مكاتب بالدائرة على مدار اليوم لبحث المشكلات والعمل على حلها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أسماء الـ10مرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان والتي تضم الدوائر الـ4 بمحافظة أسوان "أسوان- دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، لحصد 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة.

تكون الإعادة في الدائرة الأولى، والتي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل.

أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسين عبد الصبور، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.