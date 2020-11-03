بريد الوطن .. بعد الغربة عاد مجنوناً

مثلما يحلم كل شخص أنه بالسفر للخارج سوف يحقق كل الأمانى واختصار الوقت، وهذا ما فعله «يوسف» الذى شد الرحال إلى إحدى الدول العربية قاصداً العمل والتغلب على المشكلات التى واجهته فى وطنه الأم راجياً السعادة، وظيفته كانت فنى ميكانيكا، فى الغربة فى السنوات الثلاث الأولى حاول أن يتماشى مع الواقع الأليم والتأقلم عليه وكلما حدثت له مشكلة كان يكتم بقلبه ولا يبوح به لأحد سواء أصدقائه فى الغربة أو أهله، وكان المسئولون عنه فى العمل مسلطين عليه فأتعبوه أشد التعب أرسلوه للعمل فى مواقع فى الصحراء، وكان لا يجيد اللغة الإنجليزية ومن ثم أرسلوه إلى أحد المصانع التى تحتوى على الجنسيات الآسيوية الذين يتحدثون فقط لغتهم الأم، فكان التعامل معهم فقط بالإشارة، ومن ثم فقد القدرة على التحدث بطلاقة، وفى آخر المطاف فى السنة الرابعة حدث شىء غريب فقد أصابه الجنون وفقد عقله وأصبح يتحدث مع نفسه ويكلمها باستمرار، حاولت الشركة علاجه ولكنها لم تفلح وأوصى الأطباء بترحيله إلى بلده لأن علاجه أصبح من الصعوبة بمكان وسوف يحتاج علاجاً نفسياً طويلا وشاقا مع العلاج الجسدى، وهنا تظهر الغربة بوجهها القبيح فبعد أن استفادوا منه على مدار سنوات وبعد أول عثرة له أوقفوه عن العمل وحجبوا مستحقاته ولم يكرموه سوى بتذكرة العودة إلى بلده.

سامى الشيخ عامر

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