بريد الوطن .. حلم

ويذوب الحُلم فى ثلج الرياحِ

وأنغام غرامِى ينهبها الإعدام

ويقتطع أعمار الآمال النواح

فى عهد كورونا الكثيف الآلام

فى عهد فتوات بولاق اللئامِ

يا معهد الغم الرشيق القوامِ

يا عماد البسمات المقهوراتِ

التى تسجن سارقها السقيم

فى جزر البُعد ومياه الآهاتِ

يموت أطفال السعد الخيراتِ

وكل ما حولنا أسودٌ وكئيب

حتى الربيع حتى اللبن الحليبِ

حتى الدنانير تسرق الجيوب

وتهرب للاخشيد أو لتل أبيب

وتطير لتحممنا بسُم الكُروب

ويُخاصمنى الخُبز ويقرُ بأننى

أستحق اللحم وماس الملبنِ

ويُغرقنى بحر شوقى المُحزنِ

وأستشهد وأعودُ حياً صباحاً

ولهيب جهنم ينتجه قلبى اللينِ

عبداللطيف أحمد فؤاد

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com