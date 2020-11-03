بريد الوطن .. حلم
كتب:
بريد الوطن
09:51 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حلم
ويذوب الحُلم فى ثلج الرياحِ
وأنغام غرامِى ينهبها الإعدام
ويقتطع أعمار الآمال النواح
فى عهد كورونا الكثيف الآلام
فى عهد فتوات بولاق اللئامِ
يا معهد الغم الرشيق القوامِ
يا عماد البسمات المقهوراتِ
التى تسجن سارقها السقيم
فى جزر البُعد ومياه الآهاتِ
يموت أطفال السعد الخيراتِ
وكل ما حولنا أسودٌ وكئيب
حتى الربيع حتى اللبن الحليبِ
حتى الدنانير تسرق الجيوب
وتهرب للاخشيد أو لتل أبيب
وتطير لتحممنا بسُم الكُروب
ويُخاصمنى الخُبز ويقرُ بأننى
أستحق اللحم وماس الملبنِ
ويُغرقنى بحر شوقى المُحزنِ
وأستشهد وأعودُ حياً صباحاً
ولهيب جهنم ينتجه قلبى اللينِ
عبداللطيف أحمد فؤاد
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