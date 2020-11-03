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محمود مسلم

بريد الوطن .. حلم

كتب:

بريد الوطن
09:51 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حلم

حلم

ويذوب الحُلم فى ثلج الرياحِ

وأنغام غرامِى ينهبها الإعدام

ويقتطع أعمار الآمال النواح

فى عهد كورونا الكثيف الآلام

فى عهد فتوات بولاق اللئامِ

يا معهد الغم الرشيق القوامِ

يا عماد البسمات المقهوراتِ

التى تسجن سارقها السقيم

فى جزر البُعد ومياه الآهاتِ

يموت أطفال السعد الخيراتِ

وكل ما حولنا أسودٌ وكئيب

حتى الربيع حتى اللبن الحليبِ

حتى الدنانير تسرق الجيوب

وتهرب للاخشيد أو لتل أبيب

وتطير لتحممنا بسُم الكُروب

ويُخاصمنى الخُبز ويقرُ بأننى

أستحق اللحم وماس الملبنِ

ويُغرقنى بحر شوقى المُحزنِ

وأستشهد وأعودُ حياً صباحاً

ولهيب جهنم ينتجه قلبى اللينِ

                                                    عبداللطيف أحمد فؤاد 

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