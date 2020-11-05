للحماية من كورونا.. نصائح للتعامل مع ماكينات الـATM: لا تضع كحول عليها

بعد إعلان عدد من الدول وجود موجة ثانية من فيروس كورونا أشرس وأعنف من المرة الأولي، بدأت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوي للتعامل مع زيادة الحالات أو انتشارها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وهو الوقت الذي يزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتعيد جريدة "الوطن" نشر توجيهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية عند التعامل مع ماكينات الصراف الآلي، المعروفة بالــ ATM أو إي تي أم، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات التعامل مع ماكينات الصراف الآلي

اختار ماكينات الصراف الآلي الأقرب لمكان عملك.

لا تلتزم بماكينة الصراف التابعة للبنك الذي تتعامل معه، فوفقًا لبيانات البنك المركزى فقد تم إلغاء رسوم السحب على الماكينات.

لا تضع كحول أو مواد تعقيم على الماكينات.

تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة.

استخدام المناديل للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا.

ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين العميل وبين الآخرين أثناء الانتظار.

حاول أن تتجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان.

استخدام خدمات البنك الالكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي إن أمكن.

احذر تلك العادات في الموجة الثانية من كورونا

وفي نفس السياق حذرت وزارة الصحة من بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها المواطنين خلال التعامل اليومي، ومنها عدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد في تجمعات، بالإضافة إلى السعال أو العطس بدون استخدام مناديل ورقية، مع التأكيد على ضرورة التخلص من المناديل المستعملة بإلقائها داخل سلة المهملات.

وأكدت على ضرورة غسيل اليدين مدة لا تقل عن 20 ثانية باستخدام الصابون آيا كان نوعه، مع ضرورة فرك اليدين بشكل لطيف للتخلص من الفيروسات المتعلقة اليدين، وتجنب لمس الفم أو العينين.

كما يجب الالتزام بالبقاء داخل المنازل في حالة إصابة الشخص بارتفاع في درجة الحرارة، والعزل في غرفة منفصلة، لحماية باقي أفراد الأسرة.