نابغة.. 8 محطات في حياة مصرية تشغل عميد مساعد جامعة شيكاغو

تهتم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بجهود علمائنا وخبرائنا بالخارج وخلق جسر تواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، كما تحرص الدولة المصرية على نقل خبرات علماء وخبراء مصر بالخارج في شتى المجالات للأجيال الصاعدة وتبادل المعرفة، لتوعية الأجيال والتأكيد على أن الشخصية المصرية قادرة على النجاح في ظل أي ظروف وتخطي أي عقبات.

وتعد الدكتورة دينا راشد، عميد مساعد بجامعة شيكاغو الأمريكية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة، نموذجًا متميزًا ومشرفًا للسيدات المصريات المهاجرات، اللائي نفخر بجهودهن ومشاركاتهن الفعالة في مجالات متعددة.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أهم المحطات في حياتها:

- تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

- هاجرت عام 1994 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه.

- حصلت على الدكتوراه في مجال العلوم السياسية من جامعة شيكاغو.

- تخصصت في مجال العلاقات العسكرية المدنية وظواهر العنف في "الجنوب الدولي".

- تتولى بالجامعة ملف "الشراكات الدولية "التعاون الدولي" مع الجامعات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومصر وغيرها.

- عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو.

- شغلت منصب عميد مساعد جامعة شيكاغو لشئون الشراكات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت ألقت الدكتورة دينا راشد، محاضرة بعنوان "الجغرافيا السياسية" لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مقر القرية الذكية، والتي تناولت ما يدور بالمنطقة من صراعات، وأثرها على الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومستقبلها لتعريف الطلاب بمستقبل المنطقة وتأثير السياسة عليها.