تأهبا لانتخابات النواب.. "صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد للقصوى

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، اعتبارا من اليوم، استعدادا لاجراء انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين، تزامناً مع استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الطباخ" في تصريح له، اليوم، أن خطة الطوارئ تتمثل في التنسيق مع هيئة الإسعاف والدفع بسيارات مجهزة تجوب كافة أرجاء المحافظة بالإضافة إلى لانشات الإسعاف النهري ورفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية

وأشار إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية المدربة على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة بكافة أشكالها بأقسام الطوارئ في المستشفيات، ومضاعفة عدد الأطقم الطبية العاملة طوال 24 ساعة، خاصة تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة لزيادة كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاسيما أقسام الطوارئ والحروق والسموم.

ووجّه إلى التنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة وأرصدة الدم المتوفرة من الفصائل المختلفة ومشتقاته والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي علي مدار الساعة لإمداد المستشفي ومستشفيات الحجر والعزل بالأدوية عند الحاجة.

وكلف وكيل الوزارة، إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، بتطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بالمحافظة وتوزيع الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى داخل المقار الانتخابية والتنسيق المستمر بين مديرية الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات والفرق الطبية المتواجدة، إلى جانب إنعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية خلال فترة الانتخابات.

وأهاب الطباخ بأهالي القليوبية آداء واجبهم الوطني في الإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية واستعمال الواقيات الشخصية والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم.